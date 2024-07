Autismo: parent training a Termoli

TERMOLI. Spettro autistico: tornano i corsi di formazione per le famiglie. Full immersion, quella prevista dall'Aps Angsa Molise, in collaborazione l'Angsa Basilicata, domani, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, nella sala convegni del Sae 112, in via Perrotta a Termoli (ex Nautico).

"Parent training con le famiglie per analizzare specifiche problematiche dello spettro autistico", affidato alla dottoressa Debora Bonetti, psicologa e psicoterapeuta, e alla collega Amalia Sabia.

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario issriversi, ai riferimenti presenti in locandina.