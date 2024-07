Nove nuovi Carabinieri per rinforzare il Comando provinciale

ISERNIA. Si rinforzano i Carabinieri pentri. La Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” ha assegnato al Comando Provinciale Carabinieri di Isernia ben nove Carabinieri provenienti dalle scuole dell’Arma che hanno terminato il ciclo addestrativo e di formazione professionale. I neo giunti andranno a rafforzare i numerosi dispositivi preposti al controllo e alla tutela del territorio di tutta la provincia.

A dare loro il benvenuto è stato il colonnello Vincenzo Maresca, Comandante Provinciale, il quale ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo di questi giovani professionisti già perfettamente formati quali tutori dell’ordine. La presenza di questi neo Carabinieri, ha esordito il Colonnello Maresca, aumenta la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma e rafforza gli organici dei Comandi Stazione dislocati sul territorio. Al fine di fornire una sempre maggiore ed efficace risposta alle esigenze della comunità, i Carabinieri verranno da subito impiegati per il pattugliamento delle strade e per aumentare il livello di sicurezza della Provincia.