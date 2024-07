Macelleria chiude dopo quarant'anni di attività: un grazie a tutti

COLLETORTO. La macelleria D'Onofrio chiude dopo quarant'anni di attività: un grazie a tutti.

Un giorno speciale per tutta la famiglia. Il pensiero corre al 16 marzo 1984, l'inizio di un percorso entusiasmante e ricco di soddisfazioni, l'apertura di una macelleria in paese e un lavoro svolto con impegno insieme ai genitori Luigi e Loretta. Poi tutto è continuato insieme alla famiglia: Teodoro, la moglie Maria Laura e il figlio Luigi.

Disponibilità, fiducia e costanza per offrire un servizio alla comunità e accogliere tanti colletortesi di ieri e di oggi e non solo costruendo anche una pagina di storia e di racconti di vita. Sabato 13 luglio 2024 il percorso ha raggiunto il suo traguardo con un sentimento di gratitudine per tutti coloro che hanno varcato la porta della macelleria creando un vero e proprio rapporto di amicizia. D'altronde è questo l'aspetto che distingue un'attività commerciale in un piccolo centro. Un grazie a tutti, gli auguri di ogni bene per il futuro.