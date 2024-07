Estate larinese, istituita l'isola pedonale

LARINO. Nel periodo intercorrente tra il 15 luglio 2024 e il 31 agosto 2024, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, è istituita l’isola pedonale in Piazza Duomo, Piazza Vittorio Emanuele, Via Cluenzio, con conseguente regolamentazione della circolazione e della sosta.

L'ORDINANZA:

Preso atto del programma dell’Estate larinese 2024 e della conseguente volontà dell’Amministrazione di istituire l’isola pedonale nel centro storico, nel tratto compreso tra Piazza Duomo, piazza Vittorio Emanuele, Via Cluenzio, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nel periodo intercorrente tra il 15 luglio e il 31 agosto 2024;

Dalle ore 20,00 alle ore 24.00 è istituito il divieto di transito e di sosta nelle suddette strade (conseguentemente dalle ore 20.00 alle ore 24.00 via Marconi e via Roma diventano strade senza uscita);  l’istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti e agli esercenti attività economiche nella zona di cui all’allegata planimetria, muniti di pass, in via Circonvallazione -- in prossimità di Palazzo Ducale-, in viale Elena e in via Roma, specificando che la riserva opera fino ad esaurimento degli stalli disponibili e dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

INFORMA Che verrà rilasciato n.1 pass per unità abitativa e n.1 pass per attività produttiva. Per richiedere il pass è necessario: - essere residenti e/o domiciliati o esercitare attività economica all’interno della zona evidenziata nell’allegata planimetria; - NON possedere un garage o un posto auto privato; - NON essere in possesso di altro pass rilasciato a sé o ad altri componenti del nucleo abitativo; - il veicolo abbinato al pass deve essere di proprietà o in uso esclusivo dei residenti/domiciliati e esercenti; - i pass verranno rilasciati dall’ufficio di Polizia Municipale.