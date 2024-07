A Larino torna la Notte dei Balocchi

LARINO. Torna, per il terzo anno consecutivo, la Notte dei Balocchi, l'appuntamento estivo dedicato ai più piccoli. Attrazioni gonfiabili, sand art, teatro dei burattini, magia, bolle di sapone e tanto altro vi aspettano stasera, 17 luglio, a partire dalle 19 in piazza del Popolo. Non mancate.