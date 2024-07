Colle della Torre: preparativi per la festa di quartiere

TERMOLI. Sono iniziati a Termoli i preparativi per la 17° festa del quartiere Colle della Torre. Sabato 20 luglio dalle ore 20 in via Giovanni Pascoli, si svolgerà una fantastica festa per tutte le età, patrocinata dal Comune di Termoli e con la Pro loco Termoli.

Il programma prevede che dalle ore 20 inizierà l’animazione e la Baby dance per i più piccini, a seguire balli di gruppo e di coppia, a mezzanotte i fuochi pirotecnici e poi Dj Set, con musica commerciale e revival. Inoltre saranno presenti stupendi gonfiabili, per il divertimento dei bimbi.

L’associazione Contrade Termoli Nord vi invita a partecipare all’evento.

Galleria fotografica