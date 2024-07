Al teatro Verde "Se fossi te non sarei me"

TERMOLI. Va in scena domani sera 19 luglio alle ore 21 al Teatro Verde di Termoli, lo spettacolo di narrazione "Se fossi te non sarei me" di e con Matteo Razzini e Alfonso Cuccurullo, due brillanti autori - attori che regaleranno al pubblico una serie di esilaranti storie e gag.

Un appuntamento, che unisce teatro d’attore a teatro di narrazione, divertente e coinvolgente per i bambini e per tutta la famiglia (dai 4 anni in su).

Ingresso libero e gratuito. I cittadini e i turisti in vacanza in città, sono invitati ad intervenire.