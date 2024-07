A Petacciato un rosario per la bimba investita a Montefalcone nel Sannio

PETACCIATO. Questa sera, alle ore 21, presso la piazzetta della Madonnina di Medjugorje, a Petacciato, verrà recitato un rosario per la bimba investita a Montefalcone nel Sannio.

«Vi chiedo di essere tutti presenti e di invitare quante più persone possibili in modo che la nostra preghiera salga dritta in cielo e Dio non potrà fare a meno di esaudire le nostre suppliche! A chi non potrà raggiungerci chiediamo di unirsi a noi spiritualmente alle 21», l'appello di Gianna Di Lena.