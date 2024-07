Raccolta beni necessari al centro diurno

TERMOLI. Alle 19 torna l'appuntamento con "Una luce per una comunità si-cura", nei locali della chiesa del Crocifisso.

«Nel rinnovare l'invito per l'appuntamento di stasera vi ricordiamo che l'assemblea sarà anche un'occasione per raccogliere beni necessari alle esigenze del centro diurno e dell'unità di strada (prodotti per colazioni, cene, vaschette monouso, bicchieri monouso, casse d'acqua, prodotti igiene personale, prodotti per pulizie - vedi precedenti raccolte)».