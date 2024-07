Notte fucsia a Montenero, c'è Francesco Cicchella Show

MONTENERO DI BISACCIA. È tutto pronto a Montenero di Bisaccia per la Notte Fucsia 2024, in programma domani sera, sabato 20 luglio, a partire dalle ore 19.

E c’è grande attesa, ovviamente, per lo spettacolo gratuito “Francesco Cicchella Show”, che si terrà in Piazza della Libertà alle ore 22

Francesco Cicchella salirà sul palco per presentare un esilarante one man show, con i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita a uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco, oltre all’artista partenopeo che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e una band all’altezza di una grande serata di divertimento.