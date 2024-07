Palata: servizio idrico a singhiozzo

PALATA. L'amministrazione comunale di Palata avvisa la cittadinanza che il flusso idrico verrà ripristinato alle ore 13.

La chiusura precedentemente effettuata non è stata tuttavia sufficiente per consentire il riempimento del serbatoio, in quanto la quantità dell'acqua in entrata è scarsa. Pertanto, nel pomeriggio verrà effettuata nuovamente la chiusura dopo lo svuotamento del serbatoio.

Si invita, quindi, ad un uso parsimonioso dell'acqua. Seguiranno aggiornamenti