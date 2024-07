«Francesca ci ha dato un grande insegnamento "mai arrendersi"!»

LARINO. In lutto non solo la comunità accademica dell'Università degli Studi del Molise, per la prematura scomparsa della collega Pta, Francesca Carnevale. Attiva e prodiga nel mondo della cultura, con una dedizione e passione particolari per il settore bibliotecario, Francesca è stata un esempio di forza e coraggio per tutta la comunità UniMol, che ora perde anche una cara e stimata amica.

A ricordarla è stata Annarita De Notariis: «Ha trascorso la sua fanciullezza a Larino, il dottor Michele era farmacista in piano San Leonardo, a Larino la ricordano un po' tutti quelli della sua generazione, bimba vivace e sorridente, famiglia rispettabilissima, lasciarono Larino nei primi anni '80. Ha mantenuto rapporti di amicizia con molti, noi ci siamo rincontrate sui social. Ho scambiato volentieri pareri ed idee sulla difesa della sanità molisana, era una donna piena di energie, attenta e di sensibilità molto elevata, donna intellettuale, completa, amava la vita più di ogni altra cosa, fino a pochi giorni fa era attiva su Facebook. Francesca ci ha dato un grande insegnamento "mai arrendersi"!»

Al marito Maurizio e a tutta la famiglia di Francesca, le condoglianze del rettore Luca Brunese, del direttore generale Valerio Barbieri, dei docenti e del personale tecnico amministrativo dell'UniMol.