Il cordoglio dei magistrati del Molise per la scomparsa di Giuseppe Di Nardo

MOLISE. I Magistrati del Molise esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del collega Giuseppe Di Nardo.

Magistrato di grande versatilità ed elevata competenza, lavorò per molti anni nel distretto del Molise, dapprima come Consigliere Pretore dirigente della Pretura circondariale di Isernia, successivamente come Consigliere della Corte di Appello di Campobasso e poi come Sostituto Procuratore Generale presso la stessa Corte.