Ad Acquaviva la presentazione di "Sant'Angelo in Palazzo, Sadanjin"

ACQUAVIVA COLLECROCE. Siamo lieti di annunciare la presentazione del libro "Sant'Angelo in Palazzo - Sadanjin" scritto dagli autori Rino John Gliosca e Nicola Gliosca.

L'opera ripercorre le tappe storiche del Monastero Benedettino di Acquaviva Collecroce di cui si ha notizie sin dal 1200 andando a riunire in un unico scritto le notizie frammentarie conosciute fin ora sul tema e impreziosendo la raccolta con nuove notizie scovate dagli autori nelle loro preziosissime ricerche. L'evento, che si terrà il 28 luglio nella suggestiva cornice di in Piazza Nicola Neri, ad Acquaviva Collecroce, alle ore 21:30, sarà l'occasione di un approfondimento unico sulla storia del territorio. Al termine dell'incontro, sarà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti. L'iniziativa è promossa dal Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske e dall'Associazione culturale "Naš Život".

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 328 2038155 o visitare la pagina Instagram @ass.naszivot. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa nuova opera letteraria e per condividere un momento di cultura e convivialità.