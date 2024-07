Il tour molisano de "Il nonno americano"

MORRONE DEL SANNIO. Prosegue il tour estivo di Adelmina Di Cienzo, col suo "Il nonno americano - una storia vera". Dopo la presentazione avvenuta a Campomarino lido, con la presentazione di Luigi Pizzuto, la tappa propone stasera un incontro alla chiesa di Santa Maria Maddalena, a Morrone del Sannio, a partire dalle 18.30.

«Iniziano gli appuntamenti estivi, siete tutti invitati», il messaggio social della sindaca, Stefania Pedrazzi. Si tratta di un appuntamento letterario volto ad approfondire la storia dell’emigrazione molisana attraverso le voci dei protagonisti. Storie d’estate dunque rivolte alle storie di ieri che ancora oggi hanno ancora tanto da dire e da insegnare. Una storia che rende partecipe un po’ tutti sui gradini del tempo. Piena di emozioni e di esperienze non facili, vissute in famiglia dall’autrice del libro. Una giostra di ricordi dunque coinvolgente in un mondo di sofferenze che resiste non solo tra la povera gente. Capace di ritagliarsi, tra non poche difficoltà, un nuovo cammino di vita in una terra lontanissima. Per assicurare un futuro migliore ai propri figli.