"Bluday Ururi"

URURI. Progetto "Insieme si può" in collaborazione con Ats Larino organizza per oggi, sabato 27 luglio a Ururi, il "Bluday Ururi", l'evento per la consapevolezza sull'autismo.

Alle ore 18 presso la piazzetta del Caffè letterario, ci saranno gonfiabili, pop corn, zucchero filato e alle ore 20 il Mago Peppe.

Per i più grandi la possibilità di acquistare allo street food prodotti tipici siciliani serviti dai ragazzi.

L'evento è in collaborazione con dj set e zax by Jomàn.