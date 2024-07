Traffico nuovamente regolare sulla statale "Bifernina"

CAMPOBASSO. Traffico nuovamente regolare dalle 11.30 sulla statale Bifernina.

A causa di uno scontro che ha coinvolto più mezzi, era temporaneamente chiusa la statale 647 “Fondo Valle Del Biferno”, al km 38, in entrambe le direzioni, in località Lucito. Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, è deceduta una persona e sei sono rimaste ferite.

La viabilità è stata temporaneamente indirizzata sulla rete locale. Sul posto sono stati presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica del sinistro, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile, avvenuta dopo 4 ore e mezzo dal tragico sinistro.