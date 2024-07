Mammografo mobile sul territorio

MORRONE DEL SANNIO. Domattina, martedì 30 luglio, nell'area antistante le scuole di Morrone, è prevista l'esecuzione della mammografia mediante mammografo mobile, a cura dei medici dell'Asrem. Lo screening è dedicato alle signore di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti in Molise. Il call center sta contattando le utenti. Per informazioni o dubbi è possibile rivolgersi ai medici che saranno presenti nel seguente orario: 8.30-13.00, 14.00-16.00. Potranno effettuare la mammografia le signore residenti in Molise, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, anche se è passato un periodo inferiore ai due anni dall'ultimo esame.