"Napoli 365": il firma copie con Amedeo Colella

TERMOLI. Unico spettacolo in Molise e pr di più gratuito. Stasera, unica data in Molise, il noto scrittore e umorista napoletano Amedeo Colella si esibirà a Termoli in un incontro-spettacolo “Nisciuno nasce ‘mparato” per la presentazione del suo nuovo libro “Napoli 365”.

L’evento, organizzato dalla Casa del libro, nell'ambito della rassegna "Scrittori al parco", si svolgerà al Teatro Verde alle ore 21 e sarà gratuito.

L'autore incontrerà i lettori per il firma copie alle 20.30.