Sostegni alle imprese: l'incontro a Larino

LARINO. È in programma, oggi pomeriggio alle 17.00 nella sala Freda di Palazzo Ducale, l’incontro pubblico relativo all’avviso che la Regione Molise, il vice presidente della giunta regionale ed assessore alle attività produttive, Andrea Di Lucente ha emanato per sostenere concretamente le aziende molisane.

Nel corso dell’incontro, lo stesso Di Lucente avrà modo di presentare il contenuto dell’avviso, la cui dotazione finanziaria complessiva supera i 7 milioni di euro, ed illustrare i requisiti di partecipazione insieme alle modalità di inoltro delle domande.

L’invito è rivolto a tutti i titolari di piccole e medie imprese e si inserisce, come prima tappa in assoluto in basso Molise, nel tour che il vice presidente Di Lucente sta compiendo in tutta la regione dove da oltre sei anni mancava un bando specifico per le MpMi