Chiamata d'imbarco per direttori di macchina

TERMOLI. Al fine dare massima diffusione, si informa che la Società Guidotti ships in Termoli con lettera a) citata in riferimento, ha chiesto ai sensi della circolare b) in riferimento, la disponibilità immediata all’imbaco di n. 2 marittimi in possesso del certificato di competenze di “Direttore di macchina su unità con apparato motore compreso tra 750 e 3000 kw”, disponibili ad imbarcare in qualità di “Direttore di Macchina” con contratto c.c.n.l. settore traffico, sulle motonavi societarie ai sensi degli articoli 172 bis e 327 del Codice della Navigazione.

Per quanto precede i marittimi interessati dovranno presentarsi presso l’ufficio A/S di questa Capitaneria di porto con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

La presente è pubblicata sul sito istituzionale della capitaneria di porto di Termoli alla Sezione “AVVISI E CHIAMATE DI IMBARCO” e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.