A 14 anni dalla scomparsa di Nicolino "Lupetto" D'Urso

PER NON DIMENTICARE

GUGLIONESI. Mercoledì 7 agosto, ricorrerà il 14° anniversario della scomparsa di Nicolino D'Urso (Lupetto).

Per ricordarlo la famiglia D'Urso organizza un run che partirà alle ore 17:30 da “Castellara” a Guglionesi.

La prima tappa sarà la statale sotto Rotello, dove verrà posta una corona di fiori sul luogo dell'incidente, per poi rientrare a Guglionesi per la visita al cimitero.

Il run terminerà a Guglionesi, in prossimità di "Castellara", dove ci sarà un piccolo rinfresco e un brindisi, in onore e in ricordo di Lupetto.