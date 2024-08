Soggiorno turistico-termale per anziani, al via le domande

MONTENERO DI BISACCIA. I cittadini ultrasessantenni residenti nel Comune di Montenero di Bisaccia interessati a partecipare al soggiorno turistico-termale che si svolgerà nel periodo dal 29/09/2024 al 12/10/2024 a Ischia, presso i'HOTEL TERME ROYAL PALM 4*, potranno presentare domanda d'iscrizione, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, presso l'Ufficio di Segretariato Sociale sito al piano terra della Sede Comunale entro e non oltre il 05/09/2024.

Alla domanda di iscrizione occorre necessariamente allegare documento di riconoscimento in corso di validità dei partecipanti e Dichiarazione ISEE corrente.

Si precisa che:

- il numero dei posti ancora disponibili è di circa 13, in considerazione della capienza del pullman granturismo noleggiato per il trasporto dei partecipanti. I predetti posti verranno assegnati in ordine di presentazione delle istanze. Eventuali ulteriori richieste saranno considerate riserve e daranno diritto alla partecipazione in caso di disdette.

- Il costo del soggiorno (quota intera a persona) in camera doppia/matrimoniale con trattamento di pensione completa e bevande incluse è di € 66,00 al giorno. È previsto il servizio quotidiano di minibus navetta per la spiaggia di Citara ad orari prestabiliti mattina e pomeriggio;

Il supplemento per camera doppia ad uso singolo è di€ 18,00 al giorno.

Ciascun partecipante dovrà, inoltre, sostenere la spesa per tassa di soggiorno relativa all'intero periodo pari a€ 21,00 da corrispondere direttamente alla struttura.

Ciascun partecipante, infine:

- dovrà versare anticipatamente la somma di € 200,00 non restituibile, al tour operator, con le modalità che l'ufficio di Segretariato Sociale avrà cura di far conoscere;

- potrà acquistare polizza assicurativa "Viaggio protetto" per garantire tutta una serie di coperture assicurative sul viaggio compreso il rimborso per mancata partecipazione al soggiorno. Il prezzo della predetta polizza è pari al 5% della spesa di soggiorno (maggiori dettagli saranno illustrati in sede di presentazione della domanda) .

Si precisa, altresì, che ai sensi della deliberazione di G.C. n. 72, del 28/05/2024, il Comune partecipa alle spese per il predetto soggiorno per un contributo complessivo di€ 5.330,00, che andrà a coprire le spese di trasporto, per copertura rct/o e parte della quota di compartecipazione pro capite alla spesa di alloggio. Quest'ultima sarà definita sulla base della dichiarazione ISEE e sarà attribuita solo per coloro che presenteranno dichiarazione aggiornata.

Infine si comunica che:

- il contributo Comunale sarà assegnato esclusivamente ai partecipanti ultrasessantenni mentre i coniugi degli aventi diritto che non hanno raggiunto il sessantesimo anno di età potranno partecipare previo pagamento integrale della spesa;

Il personale addetto all'Ufficio di Segretariato Sociale resta a disposizione per ogni utile chiarimento (tel. 0875/959214).