A Rotello il secondo memorial Emilio Salvatore Sarni

ROTELLO. La comunità di Rotello si riunirà sul grande rettangolo verde per il 2° memorial dedicato a Emilio Salvatore Sarni.

Appassionato di calcio, volava tra i pali di una porta per salvare un risultato, salvare una partita.

Oggi, giovedì 8 agosto, alle ore 17, presso il campo sportivo ci sarà il raduno per il corteo verso il cimitero del paese per poi proseguire alle 17:30 con il fischio d'inizio della partita tra "Ex glorie tre colli" e "Amici per sempre", alle 18:30 il triangolare "Termoli1924-Darwin-Asd Aurora Ururi1924" con i bambini del 2012-13-14.

Al termine della partita, dopo il fischio finale, ci sarà la premiazione.