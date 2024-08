A Campomarino torna la festa del Bosco di Fantinia

CAMPOMARINO. Domani sera, sabato 10 agosto a partire dalle ore 19, torna l’oramai consueto appuntamento con la “Festa del Bosco di Fantinia - Festival degli Artisti di Strada”, a cura dell’Aps “La Compagnia del Bosco”. A Campomarino, il Parco della Solidarietà verrà trasformato in un luogo fantasy capace di incantare piccoli e grandi con scenografie, luci, personaggi, musiche e spettacoli fuori dall’ordinario.

Ci saranno le immancabili postazioni per i laboratori fatati, truccabimbi e tatuaggi che aiuteranno ad immergersi nel clima della festa, ma anche il carretto degli intrugli magici, la casa della strega Malefica e dei suoi orchi, il campo gioco degli Elfi, il castello del Re degli gnomi e gli immancabili stands gastronomici. Tra gli artisti presenti a questa edizione, si annoverano talenti che calcano le piazze di tutta Italia e non solo, ma venite a conoscerli di persona, perché il vero spettacolo va vissuto, non fatevelo raccontare! E… non perdetevi la parata a chiusura della serata con il fantastico drago Tremidio: potreste diventare voi stessi le sue gambe!