Primo festival canoro a Petacciato

PETACCIATO. Con il patrocinio del Comune di Petacciato e l’organizzazione dell’Associazione Betavium, stasera debutta la manifestazione “Vivere Petacciato”.

In viale Pietravalle andrà in scena la prima edizione dello spettacolo musicale “Festival Canoro”, evento ideato dall’ecclettico Gabriele D’Amario, sempre pronto a mettere in scena spettacoli con la sua musica e le sue creazioni, che prevede l’esibizione amatoriale in gara di 12 cantanti, tra singoli e band, concorrenti che saranno giudicati da una giuria formata da esperti e docenti musicali.

Sul palco, in veste di conduttore, il nostro Michele Trombetta.