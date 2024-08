Il Lungomare dei Balocchi a Rio Vivo

TERMOLI. Giunto alla terza edizione, il 'lungomare dei balocchi' trasformerà la passeggiata del lungomare sud di Termoli (Rio Vivo), in un luogo magico ed incantato dove non mancherà certo il divertimento per tutta la famiglia!

Con palese riferimento al fantomatico 'Paese dei Balocchi' di Collodi verrà riproposta la stessa magica atmosfera grazie alle esibizioni di vari artisti, giochi gonfiabili, trucca-bimbi, zucchero filato, mascotte e tanto altro ancora.

L'evento è organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Termoli in collaborazione con Di Lalla Animazione.