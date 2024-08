Pro loco Termoli e la "Sagra dei fusilli ai frutti di mare"

TERMOLI. C'è chi guarda già oltre alla festa di Ferragosto, come la Pro Loco di Termoli, che propone nel sabato 17 agosto la "Sagra dei fusilli ai frutti di mare".

«Le tradizioni prima di tutto... e quando si parla di piatti tradizionali locali, spuntano i fusilli ai frutti di mare. Un piatto della marineria locale tramandato dai nonni ai figli fino ad oggi... Frutti di mare provenienti del mare nostrum e, il 17 agosto torna la tradizione a tavola, non nel centro storico, ma in periferia, in contrada Porticone in via Padova, al centro sportivo e sede della Pro Loco di Termoli.

L'appuntamento è il 17 agosto alle ore 21 con musica e fusilli».