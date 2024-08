Mito New Trolls e dj Fargetta a Madonna Grande

CAMPOMARINO. Una serata tutta da vivere quella legata alla Solennità della Madonna Grande, a Nuova Cliternia. Come programma ricreativo, nella serata di Ferragosto, due nomi di grido della musica, come il Mito New Trolls e dj set con Fargetta, che si alterneranno sul palco in piazza proprio a Madonna Grande, a partire dalle 21.30 e dalle 23.30.

All'una anche lo spettacolo pirotecnico.