In arrivo la Superluna "Blu"

TERMOLI. Con l'auspicio che il cielo possa essere sgombro per permetterne la visione completa, stasera si annuncia uno spettacolo imperdibile per gli appassionati, arriva la prima Superluna del 2024, che viene denominata "Luna Blu", perché si caratterizzerà come evento raro.

L'ora indicata è quella delle 20.26.