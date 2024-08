Passeggiata in Vespa a Palata

PALATA. Si espande la passione a due ruote, quella "special", per richiamare una nota hit di circa 25 anni fa. Passione per la Vespa, e come in un piccolo sciame, sono stati 35 i vespisti presenti domenica scorsa a Palata, per la prima edizione della passeggiata, organizzata dall'Asd Vespa club Palata, presieduto da Costantino Greco, che ringrazia tutti i partecipanti, così come i Vespa club di Cantù 1950 e Larino, per la loro presenza.