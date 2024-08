Nuova disinfestazione tra lunedì e martedì

TERMOLI. In merito al precedente relativo alla diffusione del virus West Nile, alle precauzioni e ai possibili rischi per le persone, informo che, per opportuna conoscenza, il Comune di Termoli, tramite la Rieco SpA, ditta titolare del servizio, procederà con un'ulteriore disinfestazione il 26 e 27 agosto prossimi, come programmato, a seguire la disinfestazione del 5 e 6 agosto scorsi.