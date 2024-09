Festa di San Celestino Martire

BONEFRO. Partita oggi la festa in onore di San Celestino martire.

Entra nel vivo, a Bonefro, la festa in onore di San Celestino. Un momento molto sentito dalla comunità che ricorda anche le tradizioni del passato, quando in questa occasione si rendeva grazie a Dio e al santo per il raccolto dei campi dopo la fatica del lavoro.

Oggi la memoria si rinnova nella festa con un programma che ha previsto due giorni di iniziative religiose e di intrattenimento.

Celebrate le sante messe delle 8.30 e delle 10.30. Alle 21.30 spettacolo musicale de 'Il duo cane' (area parcheggio) con stand gastronomici. Lunedì due settembre, solennità di San Celestino, alle 17.30 preghiera del santo rosario, alle 18 la santa messa in chiesa madre e, a seguire, la processione lungo le vie del paese con le sacre reliquie di San Celestino martire accompagnata dalla banda Città di Roccavivara. Alle 21.30 spettacolo musicale 'Contrasto' official tribute band dei Pooh (area parcheggio). Alle 23.30 spettacolo pirotecnico a chiusura della festa. "Accogliamo con gioia nella nostra vita la testimonianza del Santo Martire Celestino – afferma il parroco di Bonefro, don Luigi Mastrodomenico - dice Papa Francesco: "i martiri non vanno visti come eroi che hanno agito individualmente, come fiori spuntati in un deserto, ma come frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore. Hanno impostato la loro vita sulla base di quel mistero d'amore: cioè sul fatto che il Signore Gesù aveva dato la sua vita per loro, e dunque anche loro potevano e dovevano dare la vita per lui e per i fratelli".

Siano di aiuto e di sprono queste parole, a noi tutti, per la vita cristiana. Un ringraziamento a tutti da parte del parroco e del Comitato feste.