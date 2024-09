Si rompe condotta principale, sospeso flusso idrico a Larino

LARINO. Si informa la popolazione che per un’improvvisa rottura a una condotta principale lungo via Gramsci è stato chiuso il flusso idrico in tutto il paese per permettere la riparazione.

Inoltre, per un guasto ad una delle pompe che alimentano il serbatoio di Montarone stasera si chiude l’erogazione dell’acqua dalle ore 22 e si riapre domani ore 6 escluso il centro storico.