Addio a Vincenzo Cinelli

TERMOLI. Con versi in termolese, Tina Menadeo ha dato l'annuncio della scomparsa di Vincenzo Cinelli, a 67 anni, dalla pagina social "Orgogliosi di essere termolesi".

«Massere n'ata brutta notizjie... C' ha lasciate Vincenzo Cinelli. Ex panettire e pezzajiule. A nome de tutte 'u gruppe... Sentite condoglianze a tutta la famiglia Cinelli Vince'.. Riposa in pace».

I funerali hanno luogo oggi, alle 15.30, alla chiesa di San Pietro.