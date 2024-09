Distacco programmato: dove sarà interrotta l'energia elettrica dalle 14 alle 15

TERMOLI. Ricordiamo il distacco programmato dell’energia elettrica dalle 14 alle 15 di oggi.

«E-Distribuzione rende noto al fine di completare le manovre e rimettere la rete elettrica in assetto standard a seguito dei guasti che si sono verificati la scorsa settimana, è prevista una disalimentazione, per un’ora dalle 14 alle 15, come da volantino allegato. La società, scusandosi per i disagi arrecati, cercherà di limitare al massimo la durata della disalimentazione e invita le clientele a essere cauti, evitando ad esempio di utilizzare gli ascensori a ridosso dell’orario dell’interruzione».

Diverse le zone della città che saranno disalimentate. Riguarderà diversi numeri civici (come da gallery) via del Molinello a via Corsica, via Ponza, via Lampedusa, via Procida, via degli Abeti, via de Sanctis, via Elba, piazza Padre Pio, via dei Castagni, via Pianosa, traversa Padre Pio, via Sant'Elena, Via Sturzo, via Lipari, via Isole Baleari, viale San Francesco, via Pantelleria, via Caduti sul lavoro, via Tremiti, via Rodi, via Vulcano, via Isola dei Gigli, via Nisida, via De Nicola, via delle Acacie, via Caduti sul lavoro, via Giappone, via Corfù, via Einaudi, via Arti e Mestieri, contrada Ponte Tamburro, Difesa Grande, Fosso Capretti, Ponte Sei Voci, via De Gasperi, via Isole Baleari, via Ischia, via Isole Eolie, via Cipro, via dei Pruni sn, via Sardegna.

Galleria fotografica