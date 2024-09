Verso una nuova schiusa delle uova di tartaruga

PETACCIATO MARINA. Non smette di nutrire emozioni il nido di tartarughe marine sulla spiaggia di Petacciato, che nella notte tra venerdì e sabato ha visto nascere 49 esemplari.

Come hanno riferito i volontari, «questa mattina si è formato un altro cono d'emersione, ciò indica che c'è attività dentro al nido. Non è possibile prevedere quando le tartarughe saliranno in superficie, ma c'è un'altissima probabilità di avere una nuova schiusa entro domani».

Gli attivisti volontari del Centro studi cetacei insieme alle Guardie Ambientali d'Italia ODV Sezione di Termoli, che sorvegliano questo scrigno di biodiversità, hanno rafforzato la guardia.