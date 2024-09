Nonna Isolina si è spenta a 102 anni

PETACCIATO. In lutto la comunità di Petacciato, poiché è venuta a mancare a 102 anni, compiuti lo scorso 23 agosto, la signora Isolina (al secolo Solina Di Bartolomeo, vedova Di Giuseppe).

In occasione del centenario in paese ci fu una grande festa, ora è il momento del silenzio e del dolore per quanti l'hanno conosciuta, stimata e voluto bene.

Isolina è volanta in cielo ieri sera. Alla famiglia il cordoglio di Termolionline.