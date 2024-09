Lavori in corso sulla "Trignina": senso unico alternato e semafori

CAMPOBASSO. Per consentire i lavori di adeguamento degli impianti della galleria “Serre” lungo la statale 650 “di Fondo Valle Trigno”, dalle 10:00 di questa mattina è attivo il senso unico alternato, regolato con impianto semaforico, tra i km 4 ed il 6.

La limitazione è necessaria sia ai fini della sicurezza per le maestranze coinvolte che per i mezzi in transito e per il corretto avanzamento delle lavorazioni in galleria.

Il senso unico alternato sarà attivo fino al prossimo 28 febbraio 2025.