Sabato si disputerà il secondo Memorial Casolino

TERMOLI. Domani sera, venerdì 13 settembre, alle ore 18, presso i locali della piscina "La Fabbrica del Nuoto", in via del Pesco,29, Termoli, la Asd Termoli Nuoto terrà una conferenza stampa per annunciare il 2° Memorial Antonio Casolino.