Enrico Ruggeri al Recchi Fish Restaurant

TERMOLI. Enrico Ruggeri è senza dubbio uno dei cantautori più importanti del panorama musicale italiano, milanese purosangue, vincitore di due Festival di Sanremo, nel 1987 e nel 1993. Una carriera ormai quasi 50ennale, ha cominciato giovanissimo.

È stato lui l'ennesimo vip ospite al Recchi Fish Restaurant, nella serata di ieri. Una presenza davvero gradita, visto il peso specifico artistico, noi lo ricordiamo con piacere a Termoli, in una delle ultime edizioni del festival Rino Gaetano. Oltre a comporre e cantare, si è cimentato con successo come scrittore, conduttore sia radiofonico che televisivo e parafrasando un suo successo, tutto meritato, quando il talento non è... un Mistero, così come la proposta gastronomica del Recchi Fish Restauran, che ha deciso di scoprire e degustare.