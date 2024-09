Termoli e la vela su "La7"

TERMOLI. Termoli e la vela su "La7". La bellezza di uno scatto e la vela come simbolo di purezza sono una perfetta simbiosi. In sintonia con un Borgo e uno scorcio di storia e di natura che molti ci invidiano. Paolo Sottocorona coglie la magia di questa fusione che, forse diviene esigenza sentimentale e quindi dovere sociale di promozione. Per ritrovare verità e serenità, antidoto contro lo stress e le regole affannose dei mercati. Grazie ancora una volta al nostro editore e fotografo nazionalità Stefano Leone. Da 35 anni in grado di portare Termoli e il Molise alla ribalta

Nella foto il papà, padre della vela in Molise e tra i fondatori del Circolo della Vela in Termoli.