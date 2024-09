Giornata di monitoraggio delle acque

TERMOLI. Nel plesso di via Po dell'istituto comprensivo "Achille Pace" si celebra oggi la "Giornata mondiale di monitoraggio delle acque". Tema quanto mai attuale, vista anche l'emergenza nelle sorgenti che porterà da oggi Molise Acque a ridurre il flusso idrico del 30%.

Da tempi gli alunni della scuola termolese stanno approfondendo questi argomenti, per raggiungere un grado di consapevolezza che li porti ad adottare comportamenti virtuosi, anche in famiglia. Ci sarà l'esposizione dei lavori degli studenti della scuola secondaria di primo grado, in una iniziativa dove intervengono la dirigente scolastica, Luana Occhionero, la direttrice dell'Usr Molise, Maria Chimisso, e il sindaco Nico Balice.

Nella veste di relatori, Gaetano Lofrano (presidente di ArtePollino), Carlo De Meo (Lipu Casacalenda) e Angelo Sanzò (Legambiente).