Riapre oggi il cinema Oddo

TERMOLI. Riapre oggi, giovedì 19 settembre, il cinema Oddo a Termoli, in via Gabriele Pepe 14.

Dopo la pausa estiva, il cinema riapre al pubblico con due proiezioni. Il campione d'incassi targato Disney-Pixar, "Inside Out 2" e Campo di battaglia, film del 2024 diretto da Gianni Amelio, con protagonisti Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini.

Il cinema Oddo riapre per non far mancare la possibilità di godersi un buon e bel film. Anche quest’anno saranno riproposte varie rassegne di diverso interesse e sensibilità