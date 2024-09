Antonella Di Giacomo "campionessa" alla Ruota della Fortuna

CAMPOMARINO. Vetrine sempre più fitte per i concorrenti delle trasmissioni nazionali tv provenienti dal Molise.

La campomarinese Antonella Di Giacomo si è aggiudicata la puntata all'esordio nella trasmissione condotta da Gerry Scotti.

Ha portato a casa 1.800 euro, conquistando il titolo e la possibilità di tornare in gara domani, in bocca al lupo Antonella, il Molise ti segue e tifa per te.