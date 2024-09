Pellegrinaggio alla Madonna della Difesa

CASACALENDA. Dopo la novena di preparazione, che ha visto momenti di raccoglimento in preghiera dal 13 settembre a ieri, oggi, domenica 22 settembre, si rinnova l'appuntamento con il pellegrinaggio alla Madonna della Difesa, al santuario diocesano di Casacalenda.

Sono numerosi i pellegrini che, per tutta la giornata, porteranno il loro omaggio alla Vergine in un luogo di pace, preghiera e condivisione. Sante messe alle 8, 9, 10, 11 (vescovo Gianfranco De Luca), 16 e 17. Spazio per le confessioni. Nell'occasione si organizza anche la Giornata del creato, in linea con il magistero di Papa Francesco, con il seguente programma: alle 15.30 ritrovo e accoglienza, alle 16 Via Creationis: in cammino nella natura, in ascolto del creato. Tavola rotonda. Spera e agisci con il creato: racconti, testimonianze, riflessioni. Alle 18.30 conclusioni e saluti. Tutti sono invitati a prendere parte alle iniziative coordinate dal rettore del Santuario, don Gianfranco Lalli. La Madonna della Difesa accolga tutti donando pace, amore e senso di fraternità.

L'associazione ViviLarino ha voluto condividere questo messaggio: «Siamo certi che in tanti dalla nostra comunità si incamminano, sin dalle prime ore del mattino, per raggiungere il Santuario diocesano e venerare la Madonna. Alle 11 ci sarà la santa messa celebrata dal vescovo Gianfranco De Luca».