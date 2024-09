Addio a Leo Campofredano: il ricordo della famiglia

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ha trascorso la sua vita tra San Martino in Pensilis e Termoli. Addio a Leo Campofredano, salito in cielo a soli 58 anni. A ricordarlo con enorme affetto Angela, i figli, i fratelli, la cognata e i parenti tutti.

I funerali hanno luogo questa sera, mercoledì 25 settembre, alle 18, nella chiesa di San Pietro Apostolo.