Raccolta di alimenti per animali in difficoltà

TERMOLI. «Custodi del territorio e dell'ambiente». Si definiscono così le Guardie ambientali d'Italia - Odv. I volontari della sezione di Termoli hanno organizzato una raccolta di alimenti per animali in difficoltà, nel punto vendita Animals Passion by Very, di via dei Lecci, 57.

«Ci dai una zampa?» è la denominazione dell'iniziativa, prevista per venerdì prossimo 27 settembre. I volontari Gadit saranno presenti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.