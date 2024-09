Il cordoglio di Tavenna per la morte del dottor Gabriele Cocciolillo

TAVENNA. In lutto la comunità di Tavenna. Il sindaco Paolo Cirulli, a nome dell'amministrazione comunale, rende noto che, purtroppo nella tarda mattinata di oggi, si è appresa la triste notizia della scomparsa dello stimato dottor Gabriele Cocciolillo, medico di famiglia per tantissimi anni in paese.

«Professionista esperto e competente, disponibile e gentile, sempre pronto a fornire il suo supporto quando era necessario.

A nome mio, dell' amministrazione comunale e della comunità di Tavenna, esprimo il più sincero cordoglio per la perdita del caro dottore Cocciolillo. Le più sentite condoglianze giungano a tutti i suoi cari, la moglie Teresa, i figli Giacinta e Paolo ed ai parenti tutti».

I funerali avranno luogo domani, giovedì 26 settembre, alle ore 10.30 presso la Chiesa Santa Maria La Nova in Palata.