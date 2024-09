Fitwalking for Ail a Campomarino

CAMPOMARINO. Sabato 28 settembre, a Campomarino e in altre 34 città italiane, torna l'appuntamento Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva, nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica.

L'iniziativa è stata organizzata per raccogliere fondi a favore della Ricerca, dell'assistenza ai pazienti molisani con tumori del sangue e a sostegno dei progetti dell’Associazione, attiva presso i reparti di ematologia degli ospedali di Campobasso, Isernia e presso il Centro Trasfusionale di Termoli, diretti dalla dottoressa Matilde Caruso.

Ai partecipanti, con una quota di iscrizione solidale di 10 euro, sarà consegnato un kit (sacca con maglia e gadget alimentari) per camminare insieme #versonuovitraguardi.